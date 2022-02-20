تكريم المخرج خيرى بشارة في الدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي

قررت إدارة الدورة الـ ٢٣ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس المقبل، تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، وذلك تقديرًا لتاريخه السينمائي الحافل.

وبدأ خيرى بشارة، حياته المهنية مخرجًا تسجيليًا، حيث أخرج العديد من الأفلام التسجيلية ومن أشهرها: "طائر النورس"، "طبيب في الأرياف"، و"صائد الدبابات"، ثم اتجه بعد ذلك للسينما الروائية، وكان أول أفلامه الروائية "الأقدار الدامية" من الإنتاج المشترك مع الجزائر، حيث بدأ تصويره في عام 1976، وانتهى عام 1980 وعُرِضَ في عام 1982.

كما أخرج خيري بشارة، أكثر من 11 فيلمًا من أفلام الدراما الاجتماعية والتي تلامس قلوب الناس، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، ليصبح أحد روَّاد جيل الواقعية الجديدة في السينما المصرية.

تفاصيل الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية

وأعلن المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة تفاصيل الأفلام المقرر مشاركتها بالدورة الـ ٢٣ من المهرجان، والمقرر إقامته في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس المقبل.

وصرح هنداوي، بأنه جارِ التواصل مع كافة صنَّاع الأفلام الذين تم اختيار أفلامهم للمشاركة في الدورة الـ٢٣ من المهرجان، على أن يتم إعلانها مع كافة تفاصيل الدورة بالمؤتمر الصحفي للمهرجان الذي سيعلن موعده خلال الأيام المقبلة.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وهو أول المهرجانات العربية المخصصة للأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، سنويًا، بمحافظة الإسماعيلية.