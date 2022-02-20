الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية اليمن ونظيره النرويجى يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية

أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد، مستجدات الأوضاع على الساحتين السياسية والعسكرية في البلاد، ومسارات عملية السلام المتعطلة نتيجة تعنت الميليشيات الانقلابية الحوثية واستمرار تصعيدها العسكري في العديد من المحافظات، واستهدافها المتكرر لدول الجوار وأعمال القرصنة في البحر الأحمر.
وثمن بن مبارك- خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمينة اليوم الأحد- الدور الريادي لحكومة مملكة النرويج في تقديم الدعم للمشاريع الإنسانية في اليمن، ودعم الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام.
واستعرض الجانبان التنسيق في عددٍ من المجالات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الحكومة في تنفيذ حزمة الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الوضع الإنساني.
من جانبها، أكدت وزير الخارجية النرويجية، سعي بلادها المتواصل للدفع بملف السلام وتحقيقه في اليمن، واستعداد حكومة بلادها لتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتخطي الظروف الاستثنائية والأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.
على جانب آخر، بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، التدخلات الإنسانية للصليب الأحمر في البلاد والتعاون والدعم الحكومي الذي تحظى به المنظمة لتسهيل أنشطتها وبرامجها في اليمن، خصوصًا في المناطق التي تشهد نقصًا في الاحتياجات الإنسانية وزيادة في أعداد النازحين وضحايا المواجهات والألغام.

عدن اليمن النرويج

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