نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب بالمملكة العربية السعودية

نفذت تذاكر حفل النجم عمرو دياب والمقرر إقامته على مسرح أبو بكر سالم بالرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك يوم الخميس المقبل.

وجاءت أسعار التذاكر للجمهور على 5 فئات والتي نفذت بشكل كامل قبل موعد الحفل بـ 4 أيام وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 3000 ريال سعودي.

الفئة الثانية بمبلغ 1725 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثالثة بمبلغ 575 ريالًا سعوديًا.

الفئة الرابعة بمبلغ 300 ريال سعودي.

الفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 300 ريال سعودي.

ومن المقرر أن يقدم فيه الهضبة عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيه وخاصة أغانيه الجديدة التي يتفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة، ومنها: "أنت الحظ، وخلي الحجر ينطق، وكتر من قربك، ويا أنا يا لأ، وببتدي من الزيرو، ورايقة، وتملي معاك، ووحشتيني، وبرج الحوت، وزي ما أنتي، وفاكر لما، وغيرها من الأغنيات".

وأحيا الهضبة عمرو دياب يوم 11 فبراير الماضي حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ورفع الحفل شعار “كامل العدد” بعد أن حرص آلاف الجمهور على حضور الحفل الجماهيري وتحدي برودة الجو والطقس، وحضر الحفل أكثر من 30 ألفًا من محبي “الهضبة”.

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وطرح عمرو دياب الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "خلى الحجر ينطق"، ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "عيشني" وتخطت الأغنية مليونًا و200 ألف نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعاون الهضبة في أغنية «خلى الحجز ينطق» مع كل من الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي توما، ومهندس الصوت أمير محروس.