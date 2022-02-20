الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بأسلوب المغافلة.. سقوط مسجل خطر سرق سيارة وعرضها للبيع في السلام

مسجل خطر
مسجل خطر

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط مسجل خطر سرق سيارة بأسلوب المغافلة وعرضها للبيع بثمن بخس في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ركوبه السيارة المشار إليها، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مُبلغ بسرقتها ، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة المشار إليها بأسلوب " المغافلة" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة عقب قيام مالكها بالترجل من السيارة تاركاً مفتاح التشغيل بداخلها وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع .

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة اسلوب المغافلة منطقة السلام مسجل خطر ضبط مباحث قسم شرطة السلام

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