الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان تسريب غاز بشقة في الإسكندرية

معاينة مكان تسريب
معاينة مكان تسريب غاز بشقة

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تشكيل لجنة فنية لمعاينة واقعة تسريب غاز أول أكسيد الكربون بشقة في منطقة الحضرة وسط الإسكندرية، مما تسبب في اختناق أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلتين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين حول الواقعة. 

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من  ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بتسرب غاز في شقه ووجود أربع أشخاص محتجزه داخل الشقة، وذلك في شارع سينما الحضرة في العمارة رقم 14، حيث تم وصول قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الأسرة إلى المستشفى وإسعافهم.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الأسرة مكونة من أب وأم وطفلتين، وهم مصطفى النادي محمد 39 سنة، والطفلة ندى مصطفى النادي محمد 9 سنوات، والطفلة سچى مصطفى النادي محمد 6 سنوات، والأم أسماء عبد العظيم جودة 31 سنة، وجميعهم مصابون باختناق غاز نتيجة للتسريب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

العلاج ربو مصطفي المباحث سيارات الإسعاف مستشفى محمد النيابة

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