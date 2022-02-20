الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مع انطلاق الترم الثاني.. وكيل «تعليم مطروح» يتفقد انتظام العملية التعليمية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، انطلاق الدراسة بمجمع علم الروم 2 للتعليم الأساسي، ومدرسة إبن سينا الرسمية لغات وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام العملية التعليمية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، و في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكافة عناصر المنظومة التعليمية .

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وهنأ وكيل تعليم مطروح  الطلاب بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً لهم خلال جولته بالفصول الدراسية ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولاً بأول والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم، وتابع شرح المعلمين للحصص الدراسية مطمئناً علي المستوى اللغوي للطلاب في اللغتين العربية والإنجليزية .

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وشدد "شحاته" على  مسؤولي المدرستين بالمتابعة المستمرة لارتداء الطلاب الكمامات طول اليوم الدراسي، بالإضافة إلي ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي بين الطلاب في الفصول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى  مدير مجمع علم الروم بإرسال خطاب فوري، لإدارة مطروح التعليمية تمهيدا لمخاطبة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لارسال لجنة فنية لمعاينة ملعب المدرسة لتوفير عوامل السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب أثناء ممارسة النشاط الرياضي .

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كما وجه مديري مجمع علم الروم 2، وابن سينا، بإعداد نشاط اثرائي بصفوف المرحلة الابتدائية لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب/ مؤكدا  علي ضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال انشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية .

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
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مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم المشروعات القومية المرحلة الابتدائية محافظة مطروح

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