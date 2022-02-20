إصابة عامل فى انهيار جزء من مئذنة مسجد تحت الإنشاء بالشرقية

أصيب عامل بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد، إثر حدوث انهيار جزئي في مئذنة مسجد تحت الإنشاء، وذلك أثناء أعمال ترميم المسجد الكائن في قرية السناجرة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة أبوحماد.

وتبين حدوث انهيار جزئي في مئذنة مسجد تحت الإنشاء داخل قرية السناجرة التابعة لدائرة مركز شرطة أبوحماد، وذلك أثناء أعمال ترميم المئذنة في المسجد الذي تبين أنه لا يزال تحت الإنشاء.

وأسفر الانهيار الجزئي عن إصابة أحد العاملين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما هرعت إحدى سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار لنقل المصاب.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوحماد المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق في مركز شرطة أبوحماد.