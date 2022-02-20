الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد: انتظام العملية التعليمية بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

صورة من صابور الصباح
صورة من صابور الصباح بإحدي مدارس الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة بالتزامن مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الجميع، موجهًا بالمتابعة المستمرة بكافة الإدارات التعليمية والمرور الدائم على المدارس.

وأوضح الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن 471 مدرسة استقبلت نحو 70 ألف طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة مع وضع خطة لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين.

من جانبه، قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه جرى إنشاء غرفة عمليات بجميع إدارات المحافظة التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة، والتأكد من سير المنظومة بصورة طبيعية وتلقي الشكاوى الخاصة بالتعليم وإزالة كافة المعوقات فى حينه.

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