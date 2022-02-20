انتظام 86 ألف طالب بكليات ومعاهد جامعة بني سويف بالفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، انتظام الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقبال الطلاب والبالغ عددهم 86 ألف طالب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، حرصاً على سلامتهم.

وتابع الدكتور منصور مع عمداء الكليات إعلان الجداول الدراسية وتجهيز المدرجات لاستقبال الطلاب، وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب والتأكد من الإضاءة والتهوية الجيدة.

وأشار إلى أن الجامعة وضعت خطة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني بمراجعة وصيانة كافة المدرجات وقاعات التدريس داخل الكليات والمعاهد وتوفير كل ما يلزم لخدمة العملية التعليمية، وصيانة المدن الجامعية وتعقيم غرف الطلاب وجميع المباني.

وطالب رئيس جامعة بنى سويف الطلاب ببذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق، مؤكداً أن الجامعة وضعت كافة الإمكانيات لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم من فيروس كورونا.