الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع بائع ضبط بحشيش فى قطار «أسوان - القاهرة»

حشيش
حشيش

بدأت النيابة العامة في سوهاج، التحقيق مع بائع متجول بقطار «أسوان - القاهرة»، بحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد التعاطي، ومصادرة المضبوطات.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورود محضر من مباحث النقل والمواصلات يتضمن ضبط  "ا. ع ع. ر" 28 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز المراغة، وذلك أثناء استقلاله قطار "أسوان - القاهرة"، وبحوزته قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المُخدر تزن حوالي 15 جرامًا، ومزاولته مهنة بائع متجول دون ترخيص داخل القطار.

وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة في سوهاج التحقيق المواد المخدرة أسوان - القاهرة قطار بائع متجول

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