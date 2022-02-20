الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار تأثر حركة الصيد بالبحر المتوسط لاستمرار سوء الأحوال الجوية

حركة الصيد بالبحر
حركة الصيد بالبحر المتوسط

تأثرت حركة الصيد في مياه البحر المتوسط أمام سواحل كفرالشيخ ومنطقة البرلس نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، ورغم ذلك توقع الصيادون تحسن الأحوال الجوية ظهر اليوم وإمكانية السروح وممارسة الصيد.

كانت محافظة كفرالشيخ قد تأثرت بأحوال جوية أمس سيئة واستمر سقوط الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء المحافظة لأوقات طويلة.


وتابع المحافظ جمال نور الدين مع غرفة العمليات الرئيسية ورؤساء المدن والقرى استمرار تواجدهم في الشوارع لإزالة آثار الأمطار قبل صباح اليوم حتى يتسنى للتلاميذ والطلاب الذهاب إلى مدارسهم.

كفرالشيخ منطقة البرلس البحر المتوسط حركه الصيد

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