الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توافد الطلاب على المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمطروح

طلاب مطروح
طلاب مطروح

شهدت مدارس مرسى مطروح، اليوم الأحد، انتظام الطلاب، في أول ايام الفصل الدراسي الثاني.  

وحصلت "الدستور" على صور لتوافد الطلاب على المدارس، برفقة أولياء الأمور.

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، أمس السبت، أن جميع المدارس في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والبالغ عددها ٨٢٠ مدرسة أنهت استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثانى صباح  اليوم الأحد .

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وأشار إلى الحرص على تحقيق الجاهزية الكاملة لبداية الفصل الدراسي الثاني مع توافر جميع الأجواء التربوية المناسبة للطلاب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع مع مديرى الادارات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات النهائيه و مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب. 

وأوضح أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمه لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد في جميع المؤسسات التعليمية؛ حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في العملية التعليمية

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وذكر أن تعليم مطروح أعدت خطة متكاملة لتطوير العمليه التعليميه في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر "٢٠٣٠" مع ضرورة ربط ميزانية برامج الأنشطة بالاستراتيجيه، حيث شهدت إجازة منتصف العام الدراسى تفعيلا متميزاً غير مسبوقا لكافة الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية مشيراً أن ذلك يأتي لتحقيق أقصى استثمار ممكن لطاقات الطلاب.

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وتنوه بأن الخطة الجديدة تتضمن تأهيل ورفع كفاءة المعلمين والعاملين مهنياً وصيانة المدارس وتوفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، والمتابعة ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى متابعة  أعمال النظافة و تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجالس الأمناء الذى يعد أحد الركائز الاساسيه في دعم العملية التعليمية وكذلك رعاية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين في شتى المجالات بالتعاون مع الشركاء الحكوميين و مؤسسات المجتمع المدني.

 

طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
طلاب مطروح
الفصل الدراسي الثاني توافد الطلاب مطروح مدارس مطروح مرسى مطروح

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