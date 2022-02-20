إيران.. شمخانى يرد على متهمى أبنائه بامتلاك سفينة وقود

وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الجهات التي اتهمت أبناءه بامتلاك سفينة تم توقيفها مؤخرا بـ"الطابور الخامس" الذي يسعى لتشويه سمعته.

وقال شمخاني في تغريدة إن "الجندي الحقيقي في وسط المعركة لا يصرف انتباهه وعينيه عن العدو الرئيسي إلى الطابور الخامس".

وأضاف أن "جرح العقوبات بفعل خطة الغرب وسيف التهور وانبطاح مؤيدي الغرب في الداخل قد أصاب الجسد الصامد للشعب الإيراني... لشفاء هذا الجرح، ندفع الثمن من حياتنا وسمعتنا".

وكانت وكالة "إيلنا" المحلية نشرت خبرا عن توقيف سفينة شحن باسم "کابل" تابعة لشركة "أدميرال"، وادعت أن ملكيتها تعود لأبناء شمخاني، فيما نفت عائلة شمخاني الموضوع وقدمت بلاغا ضد الوكالة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والعلاج الطبي الإيرانية، عن تسجيل 19 ألفًا و317 إصابة و187 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

و قالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و913 ألفا و427 إصابة مؤكدة، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

و أشار التقرير إلى تسجيل 187 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد- 19، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 134 ألفا و607 وفيات.

وتلقى حتى الآن 61 مليونا و949 ألفا و8 أشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 54 مليونا و988 ألفا و930 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 21 مليونا و945 ألفا و173 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 138 مليونا و883 ألفا و111 جرعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.