«إيفاد» تناقش تعزيز قدرة المرأة الريفية على التعامل مع الصدمات المناخية

يعقد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، مؤتمرًا يوم 15 مارس المقبل، بعنوان "فهم المخاطر الجنسانية: المرأة هي حجر الأساس في لغز التكيف مع المناخ"، حيث يواجه سكان الريف وطأة آثار تغير المناخ حيث يضطرون إلى تكييف نظم الإنتاج استجابة للتغيرات في المناخ واستنفاد الموارد الطبيعية، لأزمة المناخ تأثير ضار أكبر على المرأة لأنها تزيد من ضعف وعدم المساواة الهيكلية بين الجنسين.

وأضاف الصندوق أن الإجراءات والاستجابات المناخية الشاملة التي تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والفئات المهمشة الأخرى تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لمستقبل مقاوم لتغير المناخ.

ويُعد تعزيز قدرة المرأة الريفية على التعامل مع الصدمات المناخية والتعافي منها جزءًا حيويًا من عمل الصندوق ، بينما تركز لجنة وضع المرأة لهذا العام على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ.

وسيركز هذا الحدث على مناهج التحول الجنساني التي أثبتت جدواها والتي تبني المرونة في مواجهة عدم القدرة على التنبؤ بالمناخ وتحويل الأفراد ، ولا سيما النساء، إلى عوامل تغيير. وستلقي سابرينا إلبا، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لدى الصندوق، كلمة افتتاحية، تليها حلقة نقاش حول دور المرأة في التكيف مع تغير المناخ.