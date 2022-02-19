أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية، اليوم السبت، عودة صادرات الماشية السودانية إلى مصر، عقب توقفها لفترة بسبب إغلاق الطريق القومي التجاري الرابط بين البلدين.

وذكرت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بالوزارة اليوم، إنه تم تصدير ٢٣٠٠ رأس من العجول لمصر بعد توقف الفترة الماضية بسبب وضع محتجين بالولاية الشمالية ونهر النيل حواجز بالطريق القومي بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وزيادة التكاليف الزراعية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشارت الوزارة إلى أن جملة صادرات الماشية الحية إلى مصر بلغت خلال يناير الماضي ٧٥٠٠ رأس من العجول.