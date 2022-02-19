3 سنوات لبائع خردة هتك عرض موظفة في الطريق العام بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة بمعاقبة بائع خردة بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض موظفة أمن، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم محمد، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتارية محمد صالح.

ترجع احداث القضية رقم 35420 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من المجني عليها وزوجها بيقام المتهم بهتك عرضها بالطريق العام.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال سير المجني عليها ب.م.ع، موظفة أمن، بالطريق العام أثناء صعودها احد الكباري بعد قيام زوجها بتوصليها هناك فؤجئت بالمتهم " إ.س.ج" بائع خردة بالامساك بإمكان العفة من جسدها فقامت بالاستغاثة بزوجها والأهالي وتمكنوا من الامساك به وتسليمه لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.