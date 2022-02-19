هتان بادو يكشف تورط هاني سلامة في «ملف سري»

انضم الفنان السعودي هتان بادو، إلى أبطال مسلسل “ملف سري” والذي يلعب بطولته النجمين هاني سلامة وعائشة بن أحمد، والمقرر طرحه خلال موسم رمضان 2022 المقبل.

وقال «هتان» لـ«الدستور»، إنه يجسد دور أحد رجال الأعمال الذين يكشفون تورط الفنان هاني سلامة فى أحد العمليات الكبرى، ومن المقرر البدء فى تصوير مشاهده خلال الأسبوع المقبل، ويظهر من خلال العمل في دور محوري، لافتا إلى تغيير اسم المسلسل من «قلب واحد» إلى «ملف سري»، والذي تدور أحداثه في جو من الغموض المصحوب بالأكشن.

وكان المنتج ريمون مقار، أعلن منذ أيام البدء في تصوير مسلسل "ملف سري" لهاني سلامة استعدادا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، وكتب على الفيسبوك: "مسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة، وكوكبة من النجوم رمضان 2022 إن شاء الله مجموعة فنون مصر، دعواتكم إننا نعمل عمل يعجبكم ويكون من الأعمال اللي تعيشه زي ما عودتنا بقى يا رب المسلسل تأليف محمود حجاج إخراج حسن البلاسي".

ويضم العمل نخبة من الفنانين الشباب من مختلف الوطن العربي ومنهم ا لفنان السعودي هتان بادو والفنان العراقي ربشا كيمنك، وغيرهم، ويشارك هاني سلامة في البطولة كل من عائشة بن أحمد، ماجد المصري، ونضال الشافعي، وميريهان حسين، وإدوارد، وشيرين، وصبا الرفاعي، وكارولين عزمى.

آخر أعمال هاني سلامة

وكان هاني سلامة خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بين السماء والأرض"، والذي أعاد به هاني سلامة قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ والتي قدمت من قبل في فيلم قام ببطولته الراحل عبد المنعم إبراهيم والراحلة هند رستم، وشارك مع هاني سلامة في المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا اللوزي، نجلاء بدر، محمود الليثي، عمر كمال وغيرهم من الفنانين.