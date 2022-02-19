«كيرى» فى مصر غدًا لإطلاق اجتماع افتتاحى لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخ

يتوجه جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إلى مصر في زيارة يومي الأحد والإثنين 20 و21 فبراير، للاجتماع مع ‏مسئولين حكوميين وممثلي رجال الأعمال للحث على استمرار وزيادة الطموح المناخي.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن كيري سيلقي خطابًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول مستقبل العمل المناخي الدولي في الفترة التي تسبق مؤتمر (كوب 27) في شرم الشيخ.



وسيطلق كيري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماعا افتتاحيا لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخ وهو هدف مشترك لتعزيز الأهداف المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل مؤتمر المناخ العالمي (كوب 27)".