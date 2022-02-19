السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بالدفن.. النيابة تحقق في دهس سيارة لطفل بالصف

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع طفل دهسته سيارة ربع نقل في مدينة الصف وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل وتسليمه لذويه.

كان لقي طفل مصرعه في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالصف، تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بطفل.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب، والمقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، وتبين مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ربع نقل به أعلى كوبري النصف القبلي – قرية الشوبك الشرقي – الصف. 

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة مصرع طفل دهسته سيارة الصف حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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