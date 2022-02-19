السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية فى دار السلام

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم بالتزوير في محررات رسمية بدار السلام إلى 21 مارس المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين؛ حامد راشد، محمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عن أنه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة ارتكب تزويرًا في محررات إحدى شركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها وهو إيصالات الإيداع النقدية المنسوب صدوره لبنك التعمير والإسكان، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأ على غرار المحررات الصحيحة، وحرز بياناته ومهره بتوقيع عزاه زورًا إلى المختصين بتلك الجهة وبصمه بختم مقلد نسبه زورًا إليها واستعمل المحرر فيما زور من أجله مع علمه بذلك.

وقلَّد ختمًا لإحدى شركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها بأن بصم على المحرر المزور موضوع الاتهام، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بمشروع كاذب، وهو تخصيص وحدات سكنية لهم تابعة لبنك التعمير والإسكان، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية سالفة الذكر.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار أحمد أبو الفتوح محاكمة متهم بالتزوير محررات رسميه بدار السلام

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