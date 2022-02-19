السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة فى بولاق الدكرور

جثة سيدة
جثة سيدة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة مسنة داخل شقتها في بولاق الدكرور، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، والتوصل لوجود شهبة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد طبيلة، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتبين أن السيدة مسنة في العقد الثامن من عمرها.

وتوصلت التحريات الأولية للرائد أحمد مندور، معاون مباحث بولاق الدكرور، إلى عدم وجود شهبة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة جثة سيدة مسنة بولاق الدكرور

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