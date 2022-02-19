السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية داخل منزل فى منطقة السيدة زينب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية داخل منزل بالسيدة زينب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.