السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب

حريق داخل شقة
حريق داخل شقة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية داخل منزل فى منطقة السيدة زينب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية داخل منزل بالسيدة زينب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

رجال الحماية المدنية حريق داخل شقة سكنية منطقة السيدة زينب الحماية المدنية

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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