السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى للمحافظين: تابعوا موقف التقلبات الجوية ميدانيا.. وأعلنوا الطوارئ

صورة خلال اجتماع
صورة خلال اجتماع اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين، والمسئولين، لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، وخاصة الأمطار والرياح، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الاجتماع المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانياً على الأرض، مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، والإسراع بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المُترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة، وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق، لا سيما على الطرق السريعة، كما وجه بانتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات، على مدار الساعة، وإعداد تقارير دورية بالموقف أولاً بأول.

كما وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع للمرافق، وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة الطقس بوجه عام.
 
وقال بيان رئاسة مجلس الوزراء: “من جانبهم عرض المحافظون الموقف في محافظاتهم فيما يتعلق بمعدلات سقوط الأمطار التي بلغت حد السيول في بعض تلك المحافظات، وما نجم عنها من آثار، مؤكدين على المتابعة المستمرة لكافة التطورات عن قرب، وتحرك فرق للمتابعة والتدخل السريع من خلال كسح مياه الأمطار، وإزالة آثار السيول، على الطرق، مع انتظام عمل المنشآت الخدمية الحيوية دون توقف”.

اجتماع مع عدد من المحافظين رئيس الوزراء يتابع موقف حالة التقلبات الجوية مدبولي يوجه المحافظين بالتحرك الفوري الإسراع بكسح المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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