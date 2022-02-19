تجديد حبس شخصين 15 يوما بتهمة استدراج سائق وقتله لسرقته بالقليوبية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق بعد استدراجة من شبرا الخيمة الى قليوب لسرقة سيارته والتخلص من جثته فى أحد المجارى المائية فى قليوب

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حيث اعترفا أنهما استدرجا المجنى عليه من شبرا الخيمة دائرة قسم ثانى بحجة توصيلهم الى إحدى المناطق فى قليوب وأثناء سيرهم بالطريق ركب أحدهم بجواره وقام بمغافلته وإلقاء كمية من مسحوق "الشطة" على وجهه ثم تعديا عليه بالضرب بأله حادة حتى لفظ أنفاسه.

وأكمل المتهمان أن أحدهم قاد السيارة، وقاما بإلقاء جثة المجنى عليه بمجرى مائي بدائرة المركز لإخفاء جريمتهما، ثم قاما بإخفاء السيارة بمكان العثور عليها لحين تقطعيها والتصرف فيها بالبيع وتقسيم العائد بينهما.

وقالت والدة المجنى عليه أن نجلها حضر اليها فى مكان بيع الخضار التى تجلس فيه قبل اختفائه بـ 5 أيام وتناول معها طعام الإفطار ثم انصرف وفوجئت فى نفس اليوم أنه لم يعود للمنزل، حيث إنه يقيم معها بعد أن انفصل عن زوجته وأنه يتولى الإنفاق عليها وعلى والده المريض.

أضافت أنه بعد أن توجه نجلها للعمل وتأخر عن الوقت المحدد له للعودة فيه بدأ والده وأهله وأصدقاءه فى البحث عنه علي مدار 5 أيام إلي أن تواصل رجال الأمن معها وأخبروها بالعثور علي جثة نجلها ملقى على جانب أحد المصارف بدائرة مركز شرطة قليوب وكذلك تم العثور على السيارة بمقابر منطقة بلقيس دائرة مركز شرطة قليوب.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد تلقيه بلاغا من سائق توك توك وزميله بغياب نجل الأول، وأقرا بأن المتغيب يعمل على سيارة ميكروباص ملك الثاني، وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها، وعدم عودته وعثورهما على السيارة متروكة بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة قيادة المجنى عليه وملك المبلغ الثاني والتي يعمل عليها المتغيب وبيعها واقتسام ثمنها.