ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص في المرج

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسؤول عن مخزن لتجميع وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل - كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبيَّن استغلاله في تجميع وتعبئة مستحضرات التجميل مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (عدد 6000 عبوة مستحضرات تجميل - 240 لتر زيت يستخدم في الإنتاج معبأ في عبوات "بدون بيانات" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - كمية من الملصقات المختلفة - عدد من الزجاجات الفارغة مُعدَّة للتعبئة).

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.