السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص في المرج

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسؤول عن مخزن لتجميع وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل - كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبيَّن استغلاله في تجميع وتعبئة مستحضرات التجميل مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (عدد 6000 عبوة مستحضرات تجميل - 240 لتر زيت يستخدم في الإنتاج معبأ في عبوات "بدون بيانات" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - كمية من الملصقات المختلفة - عدد من الزجاجات الفارغة مُعدَّة للتعبئة).

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث التموين مديرية امن القاهرة مستحضرات تجميل الإجراءات القانونية مخزن بدون ترخيص قسم شرطة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

مصر تستلم مليونى جرعة من لقاح «فايزر» غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 19-2-2022

ضبط المتهمين فى فيديو التنمر على عامل قمامة مسن فى الغريبة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

مصرع 3 عمال وإصابة 6 فى انهيار مدخنة مصنع طوب بالدقهلية

«حق الكد والسعاية».. كل ما تريد معرفته عن فتوى شيخ الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان