سويسرا تسجل 36 ألفًا و101 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

سجلت سويسرا 36 ألفًا و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 9 وفيات، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و664 ألفًا و194 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفًا و12.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضًا أنه تم إعطاء 15 مليونًا و515 ألفًا و242 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

وتلقى 5 ملايين و958 ألفًا و903 من السكان تطعيمًا كاملًا حتى الآن، بواقع 69.49%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ويذكر أن أعلنت الحكومة أن الأشخاص غير الملقحين سيتم السماح لهم مجددًا بدخول المطاعم والمنشآت الثقافية والترفيهية.

وسيتم إلغاء وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يلتقون على انفراد إلى جانب الإرشادات التي تطلب من الموظفين العمل عن بعد، كما سيتم الإبقاء على الالتزام بوضع الكمامات في المواصلات العامة ومنشآت الرعاية الصحية.

ويتعين أيضًا على طواقم دور رعاية المسنين الاستمرار في وضع الكمامات.

وذكرت الحكومة أن الوضع الوبائي في البلاد مستمر في التحسن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.