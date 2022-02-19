الهند وألمانيا تبحثان القضايا المتعلقة بأفغانستان والأزمة الأوكرانية

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، أنه بحث مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الوضع في أفغانستان والأزمة الأوكرانية، والوضع في منطقة "الإندو- باسيفيك".

وكتب وزير الشئون الخارجية الهندي- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "مباحثاتي مع وزيرة الخارجية الألمانية في ميونيخ تناولت الوضع في أفغانستان ومنطقة (الإندو - باسيفيكو) والأزمة الأوكرانية، فضلًا عن مناقشة أهداف التنمية المستدامة وقضية التغير المناخي".

وأعرب في تدوينته، عن تطلعه للبناء على نتائج اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية.

فيما أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية شعب لوهانسك الواقعة شرق أوكرانيا عن عبور حوالي 25 ألف شخص من سكان لوهانسك للحدود مع روسيا، هربًا من تصاعد أعمال العنف فى إقليم دونباس.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ بجمهورية شعب لوهانسك- المعلنة من جانب واحد- في معرض تصريحات نشرت، اليوم: إن "هؤلاء المواطنين عبروا الحدود باستخدام سيارات خاصة".

وأضاف المتحدث: "إنه يجرى تجهيز ثلاث قوافل أخرى لنقل عشرة آلاف لاجئ إلى أماكن آمنة".

تجدر الإشارة إلى أن جمهوريتي شعب لوهانسك ودونيتسك الشعبية- المعلنتين من جانب واحد فى شرق أوكرانيا- كانتا قد أعلنتا، أمس الجمعة، تنظيم عمليات إجلاء لمواطنيهما إلى منطقة روستوف الروسية؛ بسبب تصاعد حدة التوتر في المنطقة الحدودية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت بعثة المراقبين الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن تسجيلها 870 انتهاكًا لنظام وقف إطلاق النار في منطقة النزاع بدونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت البعثة إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 222 انتهاكًا في مقاطعة دونيتسك، بما فيها 135 انفجارًا، و648 انتهاكًا في مقاطعة لوجانسك، بما في ذلك 519 انفجارًا.