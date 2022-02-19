أجهزة الري تكشف معدلات إنجاز المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة

تنفذ قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم السبت، من تنفيذ تأهيل وتبطين تسعة كيلو متر ليصبح الإجمالي 4372,07 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف الكلى والذى يبلغ 5,39 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في المحافظات، وأيضًا حل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والشركات خلال المرحلة الاولى.

من جهته أكد المهندس محمود السعدى مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترة رى مختلف المحاصيل الزراعية، وايضا توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري ل “الدستور”، أهمية أعمال المشروع في تحسين شبكة الترع بأنحاء الجمهورية والحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات والقمامة وإلقاء الحيوانات النافقة التى تعيق أعمال الرى، لافتاً إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف القرى الأقل دخلا، خاصة مع أهميتها في تحقيق عائد اقتصادي جيد لكافة للمواطنين المقيمين بها.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ينقذ في عشرين محافظة بالجمهورية.