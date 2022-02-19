قائد الجيش اللبنانى: لن نترك الوطن ضحية للإرهاب والعصابات والميليشيات

قائد الجيش اللبناني: لن نترك الوطن ضحية للإرهاب والعصابات والميليشيات

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن المؤسسة العسكرية لن تستسلم، مشددا على أن الاستسلام يعني ترك الوطن يقع ضحية الإرهاب والعصابات والميليشيات والمخدرات.



جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش، اليوم الجمعة، لقيادة لواء المشاة الحادي عشر في النقاش، حيث اجتمع بالضباط والعسكريين واطلع على أوضاعهم، ثم استمع إلى عرض من قائد اللواء عن مهماته لحفظ الأمن في قطاع مسؤوليته.



وشدد على أن القيادة تبذل كل طاقتها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العسكريين وتعزيز العلاج والنقل المشترك، إضافة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة للحصول على مساعدات للجيش، داعيا العسكريين إلى مزيد من الصبر، مشددا على أن الوطن يستحق منهم كل تضحية.



وأشاد العماد عون بانضباط عناصر اللواء والكفاءة التي أظهروها خلال أدائهم للمهمات، وبخاصة أثناء الاحتجاجات الشعبية عام 2019 وفي أعقاب انتشار جائحة كورونا وانفجار ميناء بيروت وأحداث الطيونة، معتبرا أن هذه الجهود أنقذت لبنان.



وأضاف قائد الجيش أن الواجب يقتضي بالحفاظ على البلد وشعبه لأن التضحية لأجل لبنان هي شعار الجيش.