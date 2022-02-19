مصطفى درويش: «هقاطع إبراهيم عيسى.. وبعتذر عن فيلم «الملحد» مش هشارك فى القرف ده»

شن الفنان مصطفى درويش، هجوما حادا على الإعلامي إبراهيم عيسى، خلفا على تصريحات الأخير بأن قصة المعراج وهمية وفقا لكتب السيرة والتاريخ والحديث؛ وذلك من خلال منشورات لـ«درويش» عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكتب: «قررت أنا مصطفى درويش بمقاطعه أي برنامج لإبراهيم عيسي، والاعتذار عن فيلم «الملحد» اللي صورت فيه أربع أيام بسبب أن مؤلف القصه هو إبراهيم عيسي، لأن واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون أيه».

وأضاف «درويش» خلال المنشور: «أسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هكمل في القرف ده».

منشور مصطفى درويش

وكان مصطفى درويش، انتهى من تصوير حوالى 50% من مشاهده في فيلم «الملحد» بقيادة المخرج ماندو العدل ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين منهم النجم محمود حميدة، حسين فهمي، أحمد حاتم، وتارا عماد.

فيلم «الملحد» يناقش العديد من القضايا الإجتماعية والسياسية والدينية الهامة، أبرزها قضية الإرهاب، كما يسلط الضوء على قضية التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين.

ويعد فيلم «الملحد» التعاون الثانى بين المخرج ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى التعاون، بعد أن قدما سوياً فيلم "صاحب المقام"، والذى عرض العام الماضى، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم آسر ياسين، محمود عبد المغنى، يسرا، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، وإنجى المقدم.