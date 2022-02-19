مصرع 4 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة فى ترعة المحمودية بالبحيرة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة " تمناية "بمياه ترعة المحمودية بجوار كوبرى عاشور بطريق "دمنهور –المحمودية"، بعد نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي، بينهم شاب وشقيقته وسائق السيارة وربة منزل.

وفيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها للبحث عن 3 أشخاص مفقودين بمياه الترعة وفقًا لروايات شهود عيان.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بترعة المحمودية بجوار كوبرى عاشور بطريق دمنهور المحمودية وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والانقاذ النهرى وسيارات الإسعاف وتم إنتشال المصابين من داخل السيارة وجارى إنتشال السيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وهم كل من:" هويدا عماد السيد البيلي ١٨ عامًا، وشقيقها حازم عماد السيد البيلى ٢٠ عامًا، وسكره علئ ابو شعيشع ٤٥ عامًا، وأحمد المغربى ٢٠ عامًا، سائق السيارة، تم التحفظ على الجثامين الأربعة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت اصابة9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص طريق " القاهرة – الأسكندرية "، الصحراوى الكيلو ٥٠ اتجاة الضبعة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون في البحيرة.