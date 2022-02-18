عمرو مصطفى يمازح متسابقة في «الدوم»: «مالك مكشرة ليه.. يلا غني»

مازح الملحن والمطرب عمرو مصطفى عضو لجنة التحكيم في لجنة الغناء بالحلقة الثالثة من برنامج «الدوم» المذاع على قناة «أون»، المتسابقة نهى إحدى متسابقات الغناء، حيث قال لها: «مالك مكشرة ليه مبوزة.. يلا غني».

وقدمت المتسابقة أغنية مميزة للغاية نالت إعجاب الجمهور، حيث قال لها الشاعر الغنائي أمير طعيمة «اختارناكي وادينالك صوتنا رغن أنك كنتي مبوزة»، وسط تفاعل الجمهور.

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢ ٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.



«الدوم» هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.