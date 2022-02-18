كارتيرون قبل مباراة الزمالك وساجرادا: اللعب فى أنجولا ليس سهلًا

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه سبق له اللعب في استاد 11 نوفمبر من قبل وحقق نتائج إيجابية على نفس الملعب.

ويستعد الأبيض للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غدًا السبت في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن اللعب في أنجولا ليس سهلًا بسبب الرطوبة، مضيفًا أن فريقه يلعب للفوز باستمرار في كل المباريات.

وتابع كارتيرون: "الزمالك مطالب بالتركيز، وأن تكون لديه قوة ذهنية في اللقاء لتحقيق الفوز، ولدي ثقة كبيرة فى جميع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد".