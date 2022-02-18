موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

ينتظر عشاق النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي عرض حلقته مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة».

وطرحت قناة «دي إم سي» مساء أمس البرومو الدعائي الأول لحلقة محمد صلاح التي تعتبر حلقة استثنائية تم تصويرها في إنجلترا، وظهرت فيها إسعاد يونس وهي تستقبل محمد صلاح بشكل كوميدي وتهديه أشهر المكسرات والتسالي المصرية.

موعد حلقة محمد صلاح في برنامج صاحبة السعادة

وأعلنت قناة «DMC» عن موعد عرض حلقة اللاعب العالمي محمد صلاح، حيث من المفترض عرضها بداية شهر مارس المقبل.

خطوات ضبط تردد قناة DMC الفضائية 2022

1 - اختر قائمة الترددات

2 - بعدها اختر إضافة تردد

3 - القمر الصناعي: نايل سات

4 - التردد: 11449

5 - تأكد أن معدل الترميز: 27500

6 - استقطاب: أفقي H

7 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد عرض برنامج «صاحبة السعادة»

ويعرض برنامج صاحبة السعادة على قناة «دي إم سي» الفضائية يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، فيما يكون ميعاد الإعادة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تبث حلقة النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي على جزأين على أن يذاع الجزء الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتصدر البرومو الدعائي الأول لحلقة محمد صلاح ببرنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور كشف قناة dmc الفضائية عنه وبثه عبر شاشتها وصفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر عشاق محمد صلاح عرض الحلقة والإعلان عن موعد بثها بشكل محدد.