الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

محمد صلاح وإسعاد
محمد صلاح وإسعاد يونس

ينتظر عشاق النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي عرض حلقته مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة».

وطرحت قناة «دي إم سي» مساء أمس البرومو الدعائي الأول لحلقة محمد صلاح التي تعتبر حلقة استثنائية تم تصويرها في إنجلترا، وظهرت فيها إسعاد يونس وهي تستقبل محمد صلاح بشكل كوميدي وتهديه أشهر المكسرات والتسالي المصرية.

 

موعد حلقة محمد صلاح في برنامج صاحبة السعادة

 

وأعلنت قناة «DMC» عن موعد عرض حلقة اللاعب العالمي محمد صلاح، حيث من المفترض عرضها بداية شهر مارس المقبل.

خطوات ضبط تردد قناة DMC الفضائية 2022

1 - اختر قائمة الترددات

2 - بعدها اختر إضافة تردد

3 - القمر الصناعي: نايل سات

4 - التردد: 11449

5 - تأكد أن معدل الترميز: 27500

6 - استقطاب: أفقي H

7 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد عرض برنامج «صاحبة السعادة»

ويعرض برنامج صاحبة السعادة على قناة «دي إم سي» الفضائية يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، فيما يكون ميعاد الإعادة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تبث حلقة النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي على جزأين على أن يذاع الجزء الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

بعد عرض برومو حلقة محمد صلاح في «صاحبة السعادة».. رواد السوشيال: «هتتذاع امتى؟»

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

وتصدر البرومو الدعائي الأول لحلقة محمد صلاح ببرنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور كشف قناة dmc الفضائية عنه وبثه عبر شاشتها وصفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر عشاق محمد صلاح عرض الحلقة والإعلان عن موعد بثها بشكل محدد.

محمد صلاح صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة محمد صلاح صاحبة السعادة حلقة محمد صلاح موعد حلقة محمد صلاح دي ام سي إسعاد يونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

بعد التعادل مع الهلال السودانى.. موعد مباراة الأهلى القادمة وترتيب المجموعة

«برودة وأمطار».. تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

الوضع آمن.. انطلاق الفصل الدراسى الثانى فى المدارس والجامعات والمعاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «٤-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية