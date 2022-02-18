كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» في اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

تستمر التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي بشأن حادث اختراق طائرة دون طيار المجال الجوي فوق منطقة الجليل الأعلى، قادمة من لبنان وفشل التصدي لها.

ودوت صافرات الإنذار، صباح اليوم، الجمعة، مرتين متتالين داخل منطقة الجليل الأعلى على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وأعقبها رؤية المستوطنين لطائرات حربية، وسماعهم لدوي انفجارات قوية.

اختراق مجال إسرائيل الجوي

وعلى الفور، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي عبر لبنان، وتم استنفار المقاتلات والمروحيات، كما أطلقت بطاريات «القبة الحديدية» صواريخها، مؤكدًا أن الحادث قيد التحقيق للوقوف على تفاصيله.

وبعد نحو ساعة من الحادث، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا جديدًا حول نتائج التحقيق الأولي عن حادث إختراق الطائرة المسيرة للمجال الجوي، وتفاصيل الحادث.

محاولات اعتراض إسرائيلية مكثفة

وكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة دخلت من جنوب لبنان حوالي الساعة 11:40 صباحًا، وتم التعرف عليها طوال فترة تحليقها في الجو، مؤكدًا أنها كانت تحت مراقبة وحدات الكشف والمراقبة التابعة لسلاح الجو.

وتابع: "تم إطلاق النار من مقاتلات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتقرر إطلاق النار لتمرير صواريخ القبة الحديدية، التي كانت لديها فرصة كبيرة للنجاح في اعتراض الطائرة المسيرة".

فشل القبة الحديدية في اعتراض طائرة مسيرة

وأكد الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية لم تتمكن من اعتراض الطائرة المسيرة التي اخترقت الأجواء فوق منطقة الجليل الأعلى، وذلك نظرًا لأن الأمر كان معقدًا للغاية.

وأوضح أن الطائرة المسيرة التي اخترقت الأجواء كانت صغيرة جدًا، بسبب تعقيدها - طائرة صغيرة جدًا، وكانت تحلق ببطء على ارتفاع منخفض، مما يجعل من الصعب مراقبتها باستمرار.

وأضاف أنه نتيجة لقرار محاولة الاعتراض باستخدام بطاريات القبة الحديدية، تم تفعيل جهازي الإنذار، من أجل منع تأثر الإسرائليين المسافرين في المنطقة في نفس الوقت بأزمات الاعتراض.

بطاريات القبة الحديدية في شمال إسرائيل

مسار الطائرة في أجواء إسرائيل

وكشف بيان الجيش الإسرائيلي عن مسار الطائرة المسيرة المخترقة للأجواء، مؤكدًا أنها استمرت لنحو 20 دقيقة داخل الأجواء، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقال إن الطائرة دخلت من أجواء الجليل الأعلى ووصلت إلى الجنوب، ثم عادت شمالاً من بحيرة طبريا ومن توجه إلى الأجواء اللبنانية مرة أخرى، إذ جرت محاولة اعتراض إسرائيلية في الجزء الشمالي من أجواء بحيرة طبريا.

اختفاء الطائرة من رادار إسرائيل

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن ما حدث يبدو عمل واعي من قبل «حزب الله» اللبناني لإحراج إسرائيل، خاصةً بعد التصريحات التي أدلى بها حسن نصر الله الأمين العام للحزب، أمس الخميس، والتي هاجم فيها إسرائيل.

وأكدت تلك التقديرات أن الطائرة المسيرة استمرت لمدة نحو 15 أو 20 دقيقة داخل الأجواء الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنها لم تكن تحمل متفجرات، بل تم استخدامها للتصوير وجمع المعلومات الاستخبارية.

وأوضحت التقديرات – بحسب ما بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي - أن الطائرة المسيرة اختفت من الردار بعد دقائق من محاولات الاعتراض، واستمر الاختفاء لمدة ساعتين، ولم يكن مكانها معروفًا للجيش.