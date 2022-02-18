إغلاق مزلقان أبو قرقاص البحري بالمنيا لمدة أسبوع للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بمنطقة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، أنه سيتم غلق مزلقان أبو قرقاص البحري لمدة أسبوع ابتداء من يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري، وذلك لمتابعة أعمال صيانة المزلقانات.

وأكد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أن البديل للمزلقان الذي سيتم إغلاقه لأعمال الصيانة سيكون الكوبرى القبلي بالمدينة وكوبرى قرية ابيوها وكوبرى قرية سفاى.

وطالب رئيس المركز والمدينة أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والمواطنين بعدم محاولة المرور من المزلقان أو استخدامه طوال فترة الإغلاق وأعمال الصيانة لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال وحرصا على عدم تعرضهم لأية حوادث أو أزمات.

من ناحية أخرى أكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في مجال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع وأحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، حيث كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص برئاسة عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة، قد نفذت حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع، كما شملت الحملة صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة.