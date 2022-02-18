الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على موعد عرض الحلقة 3 من برنامج الدوم 2022

برنامج الدوم
برنامج الدوم

موعد عرض الحلقة 3 من برنامج الدوم من الكلمات التي تحظى حاليا بنسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب انطلاق الحلقة الأولى وردود فعل الجمهور على المتسابقين.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد العرض والمسابقات التي تعقد للمتقدمين في البرنامج وتردد القنوات العارضة.

موعد عرض الحلقة 3 من برنامج الدوم 

منذ حفل افتتاح برنامج "الدوم" الذي غنت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب ينتظر الجمهور انطلاق حلقات أول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط الذي يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج الذي يعرض عبر شاشة قناة ON الفضائية.

يذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة والثانية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الواحدة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

البرنامج من إنتاج شركة (ميديت هب سعدي - جوهر) بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يهدف إلى تقديم المواهب من خلال برنامج تلفزيوني يشاهده الملايين من المواطنين في جميع دول العالم.

برنامج دوم 2022

يشارك في برنامج دوم لاكتشاف المواهب الشابة قرابة 200 متسابق من 27 محافظة للتنافس على مسابقة الغناء والتمثيل والتقديم البرامج حيث يهدف البرنامج إلى احتضان الموهوبين من سن 16 - 28 لإعطائهم فرصة للظهور من خلال المشاركة في أحد أعمال الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي.

يخوض المشاركين في البرنامج 3 مراحل للمنافسة لاختيار موهبتين فقط من كل فئة المرحلة الأولي يقدم فيها المشارك فقرة فنية من موهبته في فترة زمنية لا تتجاوز الدقيقة الواحدة يخضع مجتازي المرحلة الأولى إلى تدريب مع كبار خبراء المجال للظهور في المرحلة الثانية والذي ينجح فيها يتأهل فيها إلى المرحلة الثالثة والوصول للتصفيات.

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مواعيد عرض برنامج دوم على شاشة ON

تردد قناة ON لمشاهدة حلقات دوم

يمكن متابعة موعد عرض الحلقة 3 من برنامج الدوم على قناة ON الفضائية والتي يمكن ضبطها من خلال الإحداثيات التالية:-

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11861.
  • استقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

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موعد عرض الحلقة 3 من برنامج الدوم عرض الحلقة 3 من برنامج الدوم الحلقة 3 برنامج الدوم الدوم قناة ON الفضائية قناة on

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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