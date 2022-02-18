الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 24 ساعة..

ضبط 26 ألف مخالفة مرورية و6 سائقين تحت تأثير المخدرات

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

نجحت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على مدار 24 ساعة بكافة المحافظات في ضبط (301) دراجة نارية مخالفة، وضبط (26078) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص (36) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

الأسلحة النارية دراجة نارية البلطجة خارجين على القانون الطرق السريعة سائقين تحت تأثير المخدرات الإجراءات القانونية مخالفة مرورية متنوعة إتخاذ الإجراءات القانونية حملات الأمنية

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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