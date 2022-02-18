ضبط 26 ألف مخالفة مرورية و6 سائقين تحت تأثير المخدرات

خلال 24 ساعة..

نجحت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على مدار 24 ساعة بكافة المحافظات في ضبط (301) دراجة نارية مخالفة، وضبط (26078) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص (36) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.