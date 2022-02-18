الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الأوقاف يسلم طن لحوم لـ«تضامن بورسعيد» لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية (صور)

توزيعها على الأسر
توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تسلمت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، 1000 كيلو من اللحوم البلدية، وذلك لتوزيعها على الفقراء ومحدودي الدخل، على هامش زيارة وزير الأوقاف للمحافظة.  

وأعدت وكيل وزارة التضامن ببورسعيد كشفا يتضمن 1000 أسرة، والتي يتم تقديم مساعدات شهرية لها، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن. 

 وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه ذلك يأتي في ظل مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة التضامن، لدعم الفئات الأولي بالرعاية.

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توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية 

وكان محافظ بورسعيد قد أكد خلال اجتماع سابق للمجلس التنفيذي، على ضرورة مراجعة الكشوف بشكل جيد، وذلك لضمان وصول المساعدات الشهرية لمستحقيها. 

وأوضح الشيخ جمال عواد ، أن مديرية الأوقاف استقبلت اليوم 1000كيلو من اللحوم، وتم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتوزيعها على القرى الأشد احتياجا، والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة. 

توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
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تعاون صور الاول لحوم جمال كريم مدير الرئيس مفتى الجمهورية الأوقاف

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