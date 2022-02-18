مصرع سودانى الجنسية فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان بالشرقية

لقى شخص سودانى الجنسية مصرعه، بعد أن صدمته سيارة فى طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع شخص، اثر وقوع حادث تصادم سيارة، فى طريق مصر اسماعيلية الصحراوى، أمام المركز الطبى العالمى، دائرة مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارة، وتبين وفاة “أ.ص.ال” 71 عاما، سودانى الجنسية، مقيم مدينة العاشر من رمضان، متأثرا بإصابته فى الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى مدينة بدر تحت تصرف النيابة العامة.