الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر عملة بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه فى الدقهلية

جريدة الدستور

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في  ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغ أكثر من 4 ملايين جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف، وإعادة بيعها مرة أخرى للتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة راغبى شرائها بسعر أزيد من سعر الصرف، وأنه يتخذ من محل المصوغات الذهبية المملوك له مركزاً لممارسة نشاطه الإجرامى ومقابلة عملائه من راغبى بيع وشراء العملات الأجنبية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 

كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال ثلاثة أعوام (4٫500٫000 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الاموال العامة النقد الأجنبي مركز شرطة مصوغات ذهبية سعر الصرف مكافحة الجريمة مباحث الأموال العامة

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