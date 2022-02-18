بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. كيف تحمي نفسك من العنف الزوجي؟

في واقعة جديدة من مسلسل العنف الزوجي، بدأ الزوج في ممارسة العنف هذه المرة منذ لحظات الزفاف الأولى، ففي الإسماعيلية وأثناء قيام عريس باصطحاب عروسته من مركز التجميل إلى مكان الحفل، نشب خلاف بين العروس وشقيقة العريس أدى إلى اعتداء العريس وأخته عليها بالضرب أمام المارة، ودفعها إلى داخل سيارة الزفة عنوة.

لكن ماهي إلا ساعات قليلة حتى تداولت أنباء عن ذهاب العروس إلى حفلة الزفاف ومرور الأمر بشكل طبيعي، كما أنهم ظهروا في اليوم ذاته، وسط استنكار كبير من كل الذين شاهدوا هذا الحادث.

ماذا كان يجب أن تفعل هذه العروس بعد تعرضها للعنف أمام أعين المارة يوم زفافها، وذلك بحسب ما ورد في موقع "beebehealthcare".

ضعي خطة لحماية نفسك:

فيما يعني أنه في مثل حالة هذه العروس التي يبدو أنها مضطرة إلى استكمال الزفاف برفقة هذا الزوج العنيف، فيجب أن تضع خطة مع الجميع تحميها من التطاول الذي يمكن أن يقع عليها في المستقبل سواء كانت هذه الحماية مكتوبة، أو شاهد عليها أي من أفراد الأسرة.

نفسك أولًا:

سواء كان قرارك بالاستمرار في العلاقة أو الانتهاء منها عند هذه الإهانة فيجب أن يكون السبب في الحالتين هو نفسك، وما تعتقدين أنه مناسب من وجهة نظرك، فلا يجب أن تستمري خوفًا من الأهل والمجتمع، ولا تبتعدي لمثل هذه الأسباب أيضًا.

أحضري الشرطة:

إذا ما قام زوجك بالتجاوز في حقك مرة أخرى، تواصلي من الشرطة، أو أذهبي إليهم وحرري محضر بالواقعة، ولا تتنازلي عن حقك في الحصول على مقابل التجاوز في حقك وفي كرامتك.

أنت تستحق أن تتعامل باحترام:

إنها من ضمن الأشياء التي يجب أن تضعيها في اعتبارك إذا ما تعرضي لعنف، لا يجب أن تستمعي إلى حديث أحدهم بأن هذه هي طبائع الأمور والجميع يحيا في هذه البيئة بشكل طبيعي، لا تقبلي الإساءة تحت أي ظرف.

أنت لست وحدك:

إذا كان أهلك سلبيين في التعامل مع مثل هذه المواقف، فالدولة ومؤسسات مجتمعية كثيرة في صفك، وتدعم موقفك في أحقية العيش بكرامة، لذلك لا تترددي من التخلص من حياة تعيشي بها منزوعة الكرامة، وتأكدي أنك سوف تجدي المساعدة.