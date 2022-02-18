الإفراج عن البرتقال وحماية الأصول.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٧٨، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١١ الى ١٧ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الإنفوجراف إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الأسبوع، استفبل وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، وبحث معهم استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (cop27) خلال العام الجاري، كما التقى الوزير ايضا، "جيورجي بوريسينكو"، السفير الروسي بالقاهرة آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، حيث أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما استقبل السيد القصير "فرناندو ماتوس" وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة أوروجواي، وبحث معه سبل زيادة التعاون الزراعي بين البلدين، كما استقبل أيضا الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعي.

وعقد وزير الزراعة، اجتماعا موسعا مع الباحثين في مركز البحوث الزراعية للنهوض بزراعة محاصيل الزيتية والقصب والزيتون والتمور، كما عقد أيضا اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالوزارة؛ لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم، واتخاذ كافة إجراءات منع التعدي من المنبع مع الإزالة الفورية.

وترأس وزير الزراعة مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بحضور اعضاء مجلس الادارة ومديري المعاهد بالمركز، كما قام بزيارة معهد بحوث القطن ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات المركز والوزارة .

وخلال هذا الأسبوع أيضا، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن شحنات البرتقال المصري المحتجزه في الموانئ الروسية، وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح، كما أعلنت الوزارة ممثلة في جهاز التنمية الشاملة عن توزيع 70 ألف شتلة زيتون مجانا على المزارعين بالتجمعات البدوية بمحافظة مطروح.

وخلال هذا الأسبوع، تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والمهندس السيد حماد رئيس الإدارة المركزية للإصلاح الزراعي، جمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي بمحافظتي كفر الشيخ، والجيزة، كما قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بزيارتين مفاجئتين لمحافظتي الشرقية والقليوبية، لمتابعة حالة الزراعات الشتوية.

كذلك عقد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية حلقة نقاشية في محطة بحوث تاج العز بمحافظة الدقهلية حول أهمية التغذية ودورها فى الوقاية من الامراض ورفع مناعة الجسم لمواجهة العديد من الأمراض، كما نظم برنامجا تدريبيا تحت عنوان "نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة"، حيث يهدف قطاع الغذاء الى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين.

كما أعلنت الوزارة انطلاق المرحلة الثانية من العام الخامس للحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية بقرى محافظات جمهورية مصر العربية حيث ينظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية – التابع لمركز البحوث الزراعية 75 قافلة بيطرية خلال الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2022، كما تم الاعلان عن وضع عدد 50 مورد وراثي من بذور بعض النباتات البرية الصحراوية للحفظ في البنك القومي للجينات كنسخة للحفظ بصوره احتياطية بالبنك؛ تمهيدا لوضعها في غرفه الحفظ – 20 درجة مئوية للحفظ الطويل المدي،.كذلك تم انتهاء أعمال لجنة تقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر، نتاج برنامج تربية قصب السكر بالمعهد، وذلك بمحطات بحوث شندويل والمطاعنه وكوم أمبو.