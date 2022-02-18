وزير الري: تنسيق مصري سنغالي لتنظيم المنتدى العالمي للمياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم التنسيق بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال؛ للإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه، ومناقشة وتقييم خطة العمل والاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها.

ولفت الوزير، إلى المشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومي لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر؛ لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى.

وأوضح أن الوفد المصري المشارك في المنتدى سيضم العديد من المتخصصين من الباحثين والفنيين والشباب، بالإضافة لممثلي الشركات الرائدة العاملة في مجال المياه لعرض التجارب المصرية الناجحة والمشروعات القائمة على الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، لاستعراض موقف المشاركة المصرية في المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في شهر مارس المقبل.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستقوم بتنظيم جلستين بالمنتدى عن "الخطة القومية للموارد المائية" و"التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه"، كما سيقوم المركز القومي لبحوث المياه بتنظيم جلسة عن "البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التي يتم تنفيذها" ، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس العالمي للمياه لعرض "دور البحث العلمي في الارتقاء بمنظومة الموارد المائية".