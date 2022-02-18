الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب الغلق الكلي لشارع رمسيس.. استكمال تعيين الخدمات لتسيير الحركة المرورية

الغلق الكلي لشارع
الغلق الكلي لشارع رمسيس

واصلت اليوم الجمعة، الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ،وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مد كابلات جهد كهربائى، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع معروف بالوصلة من شارع رمسيس وحتى شارع شامبليون. 

  وذلك لمدة 3 أيام إعتباراًمن الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 17/2/2022 وحتى الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق 20/2/2022. 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كثافات مرورية حركة المرور رمسيس مرور القاهرة شارع شامبليون خدمات المرور المساعدات المساعدات الفنية الادارة العامة لمرور القاهرة

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وائل لطفي

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