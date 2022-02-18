بعد 29 عاما على افتتاحه.. أبرز المعلومات عن متحف آثار الوادي الجديد

يحتفل متحف آثار الوادي الجديد خلال الشهر الجاري بمرور 29 عام على إنشائه، ويقع متحف آثار الوادي الجديد بمدينة الخارجة العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، وترجع فكرة إنشائه إلى السبعينات القرن الماضي، حينما تم إنشاء أول مقر إداري لتفتيش آثار الوادي الجديد عام 1973.

و قام المهندس المعماري حسن فتحي بتصميم مبنى من الطوب اللبن على طريقة القباب ليكون مقر إداري لتفتيش آثار الوادي الجديد ، فكان هذا المبنى يضم صالة طولية كانت هي نواة المتحف الجديد، عُرض فيها 37 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر الدكتور أحمد فخري.

وفي فبراير عام 1993، أنشأت هيئة الآثار المصرية حينذاك المقر الحالي لمتحف آثار الوادي الجديد، على مساحة 3150 م2، ويتكون من ثلاثة طوابق لعرض القطع الأثرية الموجودة بالمخازن، من نتاج حفائر البعثات المختلفة بمنطقة آثار الوادي الجديد ونشر الوعي الثقافي والأثري بين سكان المحافظة.

- أبرز المعروضات في المتحف

و يعرض المتحف مجموعة من التوابيت الآدمية من الخشب، والحلي وتماثيل بعض المعبودات من العصرين اليوناني والروماني، ومجموعات من الأيقونات والمسارج والأخشاب القبطية من العصر القبطي، كما يضم مجموعة من المشكاوات والآيات القرآنية على الأخشاب والورق، ومجموعات من الخزف والأواني وشبابيك القلل من العصر الإسلامي.

ومن أبرز القطع الاثرية بالمتحف، تمثال مصنوع من الخشب من العصر اليوناني الروماني يصور الإله أوزوريس يحمل فوق راسة تاج عبارة عن ريشتين وقرني بقرة، كما يعرض لوحة من الحجر الجيرى لحاكم الواحات فى العصر القديم يدعى (خنت كا) عليها كتابات هيروغليفية ترجع الى عصر الدولة القديمة,

كما يضم متحف اثار الوادى الجديد مسرجة من الفخار من العصر القبطى عليها زخارف نباتية وهندسية ،كما يعرض مقلمة مصنوعة من الخشب وترجع إلى العصر العثمانى مقسمة الى قسمين احدهما لوضع الأقلام والآخر محبرة.