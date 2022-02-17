الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «النقل».. وزير النقل يبحث مع سفير إسبانيا موقف المشروعات المشتركة

وزير النقل
وزير النقل

شهدت وزارة النقل اليوم عددا من الفاعليات في القطاعات التابعة لها وتسلط «الدستور» الضوء على تلك الفاعليات ومنها.

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

 وشدد الوزير على التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل، خاصة أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الإسبانية، مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" بطول 208 كم، وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط- نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الإسبانية.

واستعرض الجانبان خطة توريد 7 قطارات "تالجو" من الشركة لهيئة السكك الحديدية، والمخطط أن يصل أول قطار منها خلال الفترة المقبلة.
 

https://www.dostor.org/3717561


 أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط  من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.


 

https://www.dostor.org/3717419

 

قال شريف فتحي عطية، أمين عام المنظمة العربية للسياحة، إنه بناءً على الجهود التي قامت بها المنظمة مؤخرًا فى مجال رفع قدرات العاملين بالقطاع السياحي العربي على المستويين الحكومي والخاص وخاصة فور حدوث جائحة كورونا، حيث تمكنت من رفع قدرات وتدريب أكثر من 10 آلاف متدرب من المحيط إلى الخليج بالتعاون مع وزارات وهيئات السياحة بعالمنا العربي- فقد تم اختيارها من قبل شركة جوجل العالمية لتقديم برامج تدريبية افتراضية لتنمية مهارات أكثر من ٢٠.٠٠٠ متدرب من الباحثين عن عمل فى المجال السياحي، والذين تأثروا سلبيا نتيجة لجائحة كورونا COVID- 19، وذلك بمنحة مجانية فى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للعثور على وظائف وتنمية أعمالهم، مشيرًا إلى أن برامج التدريب التي سيتم تنفيذها تشمل (التحول الرقمي، الإدارة، إدارة الجودة والسلامة، والأعمال التجارية عبر الإنترنت، ودورات الموارد البشرية، ودورات إدارة المشاريع المصممة لصناعة السياحة).
 

https://www.dostor.org/3717696

حصاد النق حصاد النقل وزير النقل يبحث مع سفير إسبانيا موقف المشروعات المشتركة السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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