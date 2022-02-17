وزير النقل يبحث مع سفير إسبانيا موقف المشروعات المشتركة

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رامون كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

وشدد الوزير على التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل، خاصة أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الإسبانية، مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" بطول 208 كم، وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط- نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الإسبانية.

واستعرض الجانبان خطة توريد 7 قطارات "تالجو" من الشركة لهيئة السكك الحديدية، والمخطط أن يصل أول قطار منها خلال الفترة القادمة.

وطالب الوزير بتوريد كافة القطارات خلال العام الحالي لتدعيم أسطول قطارات السكك الحديدية المصرية لاستمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة أن قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من المشروعات المشتركة، والتي سيتم تمويلها من الجانب الإسباني في مجالي السكك الحديدية والمترو مثل مشروعي تطوير خطي السكك الحديدية (قليوب /منوف/طنطا)، و(قليوب- شبين القناطر-الزقازيق)، واللذين تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تاليس الإسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الاشارات وأعمال السكة على الخطين، وكذلك مشروع تطوير خط السكك الحديدية (طنطا/ ميت غمر /الزقازيق)، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الستوم الإسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنطمة الإشارات وأعمال السكة على الخط، كما تم التطرق إلى اهتمام وعرض تالجو للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر، وفقًا لأعلى المعايير الأوروبية وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية.