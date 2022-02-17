الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تعلن عن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجهين البحري والقبلي

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط  من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف  تقل بنسبة كبيرة وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق وهو ما يساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

السكة الحديد التأخيرات للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم دقيقة ٠ دقيقة أعلنت هيئة السكة الحديد المتوقعة القطارات التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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