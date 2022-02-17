الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد وزارة السياحة.. تنظيم فعاليات ومعارض فنية بالمتاحف

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

أعلنت وزارة السياحة اليوم تنظيم فعاليات أثرية ومعارض فنية ستقام بعدد من المتاحف.

ونظم متحف رشيد الوطني معرضاً فنياً تحت عنوان ” تراث مدينة رشيد.. لمسات إبداعية" بالتعاون مع محافظة البحيرة.

وقال الدكتور سعيد رخا مدير عام المتحف، ان المعرض يعرض مستنسخات للوحات الرحالة والمستشرقين الذين زاروا مدينة رشيد خلال القرن ١٦ و١٩ م، وعدد من المنتجات التي تعبر عن الحرف التراثية للمدينة مثل صناعة الفخار والبورسلين والمنتجات القائمة على سعف النخيل، ومنتجات فنية منفذة بالخيوط أو المسامير، وكذلك مجموعة من البورتريهات المنحوتة على أطباق البورسلين لبعض الشخصيات التاريخية. 

https://www.dostor.org/3717177

كما نظم متحف آثار الوادي الجديد معرضاً أثرياً يستمر حتى آخر شهر فبراير الجاري، وذلك بمناسبة ذكرى مرور ٢٩ عام على افتتاحه تحت عنوان "المعروضات الملكية لحكام الواحات في عصر الدولة القديمة".

قال الاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض يضم عددا من القطع الأثرية المتميزة والتي تلقي الضوء على حكام الواحات قديمًا، من أبرزها تمثال لحاكم الواحات إيمابيبي وزوجته جالسان على كرسي يضع كلا منهما يده على كتف الأخر، وعدد من الأواني الخاصة بالاحتفال بالعيد الثلاثيني للملك بيبي الأول، ومسند الرأس الخاص بحاكم الواحات خنت كا.

https://www.dostor.org/3717381

وقد طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري بضرورة التزام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية، بالسياسات المالية والضرائبية التي تضعها الدولة من أجل الحفاظ على تحقيق المستهدف من هذه الساسيات لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.


كما طالبتهم بقصر تعامل المنشآت والمطاعم السياحية والقطاع السياحي، على الكيانات المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية، مشيراً إلى إنه يأتي في إطار مكافحة الدولة لظاهرة التهرب الضريبى وضم الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمي.

https://www.dostor.org/3717185
 

وزارة السياحة والآثار الفعاليات الاثرية المعارض الفنية متحف رشيد الوطني متحف آثار الوادي الجديد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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